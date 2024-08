USA / 9Erste Hinrichtung im Bundesstaat Utah seit 2010

In zahlreichen Bundesstaaten der USA gibt es die Todesstrafe. Nach langer Pause hat nun auch Utah wieder einen Menschen hingerichtet.

Im US-Bundesstaat Utah ist zum ersten Mal seit 14 Jahren eine Hinrichtung vollzogen worden. Ein 48-Jähriger, der 1998 wegen Mordes zum Tode verurteilt worden war, wurde per Giftspritze getötet, wie die zuständige Gefängnisbehörde im Anschluss mitteilte. Es war die erste Hinrichtung in Utah seit 2010.

Am Tag zuvor war im US-Bundesstaat Texas ein 54 Jahre alter Häftling hingerichtet worden, der 1997 wegen der Tötung einer Joggerin verurteilt worden war. Dort war es bereits die dritte Hinrichtung in diesem Jahr.

Die Europäische Union kritisierte die beiden Hinrichtungen. Die EU lehne die Todesstrafe unter allen Umständen entschieden ab, hieß es in einer Mitteilung. Die Todesstrafe sei unvereinbar mit dem unveräußerlichen Recht auf Leben und stelle eine grausame, unmenschliche und erniedrigende Strafe dar. Justizirrtümer seien dadurch unumkehrbar.

Nach Angaben des Informationszentrums für Todesstrafe wurden in den USA in diesem Jahr bisher zwölf Menschen hingerichtet, im vergangenen Jahr waren es demnach 24. Bislang haben 23 der 50 US-Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft. In mehreren anderen Bundesstaaten wird sie de facto nicht mehr vollstreckt.