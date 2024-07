„Brigade Piron“ / 99-jähriger Kriegsveteran besuchte das MNHM

Mitte Juli besuchte der belgische Staatsbürger Xavier Verzin das luxemburgische Militärmuseum in Diekirch. Verzin ist mittlerweile 99 Jahre alt und einer der letzten überlebenden Kriegsveteranen des Zweiten Weltkriegs. Mit 17 Jahren war Verzin der belgischen „Armée secrète“ beigetreten. Später trat er dann in die „Brigade Piron“ ein. Die „Brigade Piron“ war ein freiwilliges Bataillon, das sich aus belgischen und luxemburgischen Kämpfern zusammensetzte. Die 2.300 Mann starke „Brigade Piron“ war während des Zweiten Weltkriegs aktiv an der Landung in der Normandie der alliierten Truppen sowie der Befreiung der Niederlande und Belgiens beteiligt.