Derzeit finden Renaturierungsarbeiten an der Petruss statt – dort, wo auch traditionell die gelben Plastikenten ins Rennen gehen. Dies tat dem Erfolg des „Duck Race“ keinen Abbruch: Stattdessen wurde die diesjährige Auflage auf der Alzette ausgetragen. Das 22. Rennen fand am 29. April auf dem Vorplatz von „Neimënster“ unter dem Motto „Green Event“ statt – grün, da die Enten jedes Mal wiederverwendet werden.

Am Montag hat die „Table ronde luxembourgeoise“, die das Rennen unter der Schirmherrschaft der Stadt Luxemburg organisiert, die Einnahmen der diesjährigen Auflage bekannt gegeben. Die stolze Summe von 90.000 Euro ist zusammengekommen und kommt drei Wohltätigkeitsorganisationen zugute. Dieses Jahr gingen die Spenden an „Nuevo Destino – aide humanitaire internationale“, „Stiftung Kinderchirurgie“ und „Action Manampy Kianja“. Die Organisatoren haben die drei Schecks im Wert von jeweils 30.000 Euro Ende Mai im Zuge einer Dankesveranstaltung an die NGOs überreicht. Bei dieser Veranstaltung wurden auch die 30 Preise verteilt, die bei Gewinnspielen gewonnen werden konnten. Unter anderem erhielt der Gewinner einen neuen Volkswagen Taigo und der Zweitplatzierte ein Cannondale Adenture Neo 3 EQ E-Bike.

„Nuevo Destino“ setzt sich für Familien in schwierigen Situationen in La Ceiba in Honduras ein. Konkret macht sich die Organisation stark für die Bedürfnisse von Waisenkindern und den Zugang zu einer angemessenen Bildung für jedes Kind. Das Thema Bildung liegt auch der „Action Manampy Kianja“ am Herzen. Sie setzt sich unter anderem für den Bau von Schulen und Klassensälen ein. Die in Leipzig gegründete „Stiftung Kinderchirurgie“ unterstützt spezialisierte Ärzte, die in medizinisch unterentwickelten Ländern komplizierte chirurgische Eingriffe an Kindern und Neugeborenen vornehmen.

Die „Table ronde luxembourgeoise“ ist eine Gruppe junger Männer, die durch eine weltweite Freundschaft verbunden sind. Ihr Slogan lautet: „We care for kids“. (DJ)