In Petingen gibt es insgesamt 20 Monumente, die an den Zweiten Weltkrieg erinnern (Foto: Editpress-Archiv)

Am 9. September 1944 wurde Petingen als erste luxemburgische Stadt vom Nazijoch befreit. Am selben Tag verlor auch der erste amerikanische Soldat sein Leben auf Luxemburger Territorium, das ebenfalls in Petingen. Aus diesem Grund nimmt die Ortschaft im Süden des Landes einen besonderen Platz in den Luxemburger Geschichtsbüchern ein. Am Wochenende wird der 78. Jahrestag der Befreiung gebührend in der Gemeinde gefeiert.

Petingen kommt im Zusammenhang mit der Befreiung des Landes während des Zweiten Weltkrieges eine besondere Bedeutung zu. Als erste Ortschaft in Luxemburg wurde Petingen damals von den Alliierten Streitkräften befreit. Als die US-Soldaten gegen Mittag am 9. September 1944 von Belgien aus in Petingen einmarschierten, hatten sich die deutschen Besetzer bereits weitgehend zurückgezogen. Trotzdem kam es immer wieder zu Gefechten, so auch in der rue de l’Eglise. Dort wurde ein amerikanischer M8-Panzerwagen von einer deutschen Panzerabwehrstellung ins Visier genommen und schließlich auch zerstört. Der Wagen fing sofort Feuer. Der GI Hyman Josefson verlor bei diesem Angriff sein Leben. Drei weitere Insassen des Fahrzeuges hatten mehr Glück und überlebten den Angriff. An der Stelle, wo 1944 der GI ums Leben kam, wurde zwei Jahre später ein Denkmal errichtet, das bis heute an den ersten auf Luxemburger Boden getöteten amerikanischen Soldaten sowie alle anderen Opfer des Kriegs erinnert.

Erst am 10. September wurde die Hauptstadt befreit. Der Zweite Weltkrieg war damit aber noch nicht beendet, denn im Dezember 1944 gingen die Deutschen im Norden des Landes zum Gegenangriff über. Die Ardennenoffensive endete mit der Befreiung von Vianden am 22. Februar 1945. Großherzogin Charlotte kehrte am 14. April aus dem Exil zurück. Der Krieg in Europa endete am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands.

Die Feierlichkeiten zum 78. Jahrestag der Befreiung beginnen heute um 19.00 Uhr an ebendiesem Monument. Am Samstag findet ein großes Rockabilly-Festival im Stadtzentrum statt.