„Wenn die Kartoffel nicht wär’, blieb die Pommesbude leer und Kartoffelkäfer hätten keine Heimat mehr!“ – so lautet der Refrain-Text des „Kartoffel-Songs“ von Reinhard Horn und Dorothe Schröder. Seit rund 30 Jahren kann die FNEL-Pfadfindersektion „Eechternoacher Quaichleken“ nicht mehr auf die Kartoffeln verzichten. Dort wurde aus einem Projektjahr um die Kartoffel eine Tradition, die seit mehr als drei Jahrzehnten besteht.

Vor etwa 30 Jahren rief die lokale Pfadfindergruppe ein pädagogisches Projektjahr rund um die beliebten Erdäpfel ins Leben. Damals hatte man die Absicht, insbesondere Kindern und Jugendlichen die Kartoffel vom Pflanzen der Setzkartoffeln bis hin zur Ernte und Verarbeitung näherzubringen. Nach der Ernte habe man damals ein Fest mit Kartoffelspezialitäten gefeiert. Dieses wird auch heute noch veranstaltet – so wie am gestrigen Sonntag auf dem Echternacher Marktplatz, wo sich Hunderte Besucher einfanden.

Um die 50 aktive Pfadfinder, von klein bis groß, beteiligten sich aktiv am Erfolg des Festes. Im Vorfeld hieß es zuerst Kartoffeln schälen, wie uns Line Kuffer und Anne-Caroline Berscheid erzählten. Alleine für die Kartoffelpuffer habe man am Samstag circa 250 kg Kartoffeln geschält. Am späten Abend haben die Pfadfinder die „Gromperekichelcher“ ein erstes Mal vorfrittiert, so Berscheid.

Neben der beliebten Spezialität gab es Fritten, ebenfalls vor Ort geschält und von Hand geschnitten. Ergänzt wurde das Sortiment durch Kartoffelsuppe, Bratkartoffeln, Kartoffeln mit Spiegelei, Kartoffelsalat, Kartoffellikör und „Gromperendrëpp“.

Wer als Besucher nach den deftigen Kartoffelspezialitäten von Erdäpfeln noch immer nicht genug hatte, der konnte sich Nachschub vor Ort besorgen, verpackt in Tüten à 3 kg, 5 kg oder im Sack von 25 kg. Rückenschmerzen hatte man hier nicht vom Ernten, aber dann vom Tragen der Säcke bis ins Auto.

Die Leiter der lokalen Gruppe sind begeistert vom Fest, vor allem aber von der Zusammenarbeit untereinander. Hier packt jeder mit an, egal wie alt er ist. Auch jene, die nur ein paar Stunden Zeit hätten, seien mit dabei, sagt Line Kuffer. So würden sich auch viele junge Leute engagieren, Kartoffeln schälen oder im Dunst der Fritteusen und Bratpfannen mitarbeiten.

Für das Kartoffelfest habe man 750 kg Kartoffeln bestellt, wie wir vor Ort erfuhren. Diese wurden zu den jeweiligen Spezialitäten verarbeitet. Wenn noch Kartoffeln übrig bleiben, werden diese dann am nächsten Wochenende für die sogenannte „Montée“, eine interne Pfadfinderfeier, verarbeitet, so Berscheid.