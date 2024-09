Grevenmacher / 74. „Drauwen- a Wäifest“: Anne-Catherine erobert die Herzen der Weinfreunde

Das größte Weinfest im Großherzogtum ist passé und die Organisatoren fiebern bereits jetzt dem 75. Jubiläum im nächsten Jahr entgegen. Die 74. Auflage des „Drauwen- a Wäifest“ in der Moselmetropole lockte einmal mehr Tausende Besucher an die Mosel und überzeugte ohne Umschweife mit einem abwechslungsreichen Festprogramm.

Zu den zahlreichen kulturellen Highlights gehörte die Krönung der 74. Luxemburger Weinkönigin Anne-Catherine Schiltz in einer feierlichen Zeremonie am Freitagabend im Festzelt „Um Schweinsmoart“. Die 21-jährige Vollblut-Moselanerin stammt aus einem traditionsreichen Haus, gespickt mit zahlreichen Weinhoheiten. So bekleidete bereits ihre Mutter, Christiane Urwald, sowie zwei Großtanten das ehrenvolle Amt der Luxemburger Weinbotschafterin. In ihrer Antrittsrede ließ sie keinen Zweifel daran, alles daranzusetzen, um den Luxemburger Wein und Crémant im In- und Ausland würdig zu vertreten und zu repräsentieren. Umrahmt wurde der Krönungsabend von einem bunten Musik- und Showprogramm.

„Wine Spirits“ am Moselufer

Der Auftakt des Programmreigens am Samstag gehörte der scheidenden Weinkönigin Loredana. Auf der Bühne „Am Moartplaz“ wurde sie, so wie die Tradition dies vorsieht, in die ehrenvolle Bruderschaft „Confrérie St-Cunibert“ aufgenommen.

Bei einem „gudde Patt Muselwäin“ oder einem Glas Crémant konnten die Festbesucher während des ganzen Nachmittags die musikalische Animation genießen. Seit vielen Jahren zu Gast, beliebt und populär sind dabei u.a. die Showbands aus den Niederlanden wie De Roepoepers oder Van Toete Noch Bloaze und auch die bestbekannte luxemburgische Brassband Hunneg-Strëpp, die allesamt der neuen Weinhoheit ihre musikalische Aufwartung machten.

Der Abend wurde eingeläutet mit einer farbenfrohen Showband-Parade auf der „Laangwiss“, gefolgt von einem Fackelzug in der Abenddämmerung. Gegen 22.00 Uhr hatten sich unzählige Schaulustige auf beiden Seiten des Flusses eingefunden, um das traditionelle „Freedefeier Wine Spirits“ zu bestaunen.

Folkloreumzug „Kondschafter um Tour“

Da die musikalische Unterhaltung in der Moselmetropole seit jeher großgeschrieben wird, startete diese am Sonntag bereits um 12.00 Uhr. Auf der „Moartplaz“, der „Schiltzeplaz“, am „Prosteneck“ oder am „Dechenshaff“ ertönten die Fanfaren und Trompeten und nicht wenige Besucher bestaunten die überdimensionalen Sousafone der Marchingbands. Alljährliches Highlight des sonntäglichen Festtreibens ist der große Folkloreumzug „Kondschafter um Tour“ durch die Straßen der Stadt. Stolze 40 Zugnummern zählte der folkloristisch geprägte Lindwurm, darunter Teilnehmer aus Frankreich, Deutschland, Portugal, den Niederlanden und Luxemburg.

Für viel Applaus sorgten Drumbands, Pipes and Drums, Fahnenschwenker oder Trachtengruppen, allen voran eine stattliche Anzahl der portugiesischen Kommunität. Glanzlicht des Festzuges ist alljährlich der üppig geschmückte Festwagen der Luxemburger Weinkönigin, in diesem Jahr gebaut von Claude Weyer, eine majestätische Kutsche mit Pferd. Anne-Catherine, begleitet von ihren Prinzessinnen Jill, Lynn und Anne, eroberte die Herzen der Festgäste im Sturm und strahlte mit der Spätsommersonne um die Wette. Gerne dürfen wir hierzu anmerken, dass die Moselmetropole in den kommenden drei Jahren drei überaus attraktive Weinköniginnen bekommen wird.

Mit weiteren Musik-Gigs und Platzkonzerten, darunter die bekannte Luxemburger Formation Cool Feet auf der „Moartplaz“, fand das 74. „Drauwen- a Wäifest“ der Moselmetropole einen harmonischen Abschluss und die Organisatoren stehen ab morgen sicher schon in den Startlöchern für die Planung und Vorbereitung der Jubiläumsauflage im kommenden Jahr.