71-Jähriger laut Staatsanwaltschaft gewaltsam in Esch erstickt – Sohn in Untersuchungshaft

Ein 71-jähriger Mann ist am 26. Dezember 2022 in Esch gewaltsam erstickt worden. Laut der entsprechenden Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft vom Dienstag ist die Leiche des Mannes noch am selben Tag in einer Wohnung aufgefunden worden. Eine Autopsie habe daraufhin die Todesursache ergeben: gewaltsamer Tod durch Ersticken. Der mutmaßliche Täter sei der Sohn des Opfers.

„Im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft Luxemburg eingeleiteten Ermittlungen nahm die Kriminalpolizei zwei Personen, einen 34-jährigen Mann und eine 49-jährige Frau, fest“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die beiden Personen wurden am 23. März dem zuständigen Untersuchungsrichter vorgeführt.“ Derzeit befinde sich der Sohn des 71-Jährigen als mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft. „Die Frau, die ursprünglich wegen Mordes angeklagt worden war, wurde auf freien Fuß gesetzt. Die Aktenlage rechtfertigte keine Verlängerung der Untersuchungshaft“, so die Staatsanwaltschaft.