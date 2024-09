Nach den Wahlen / 57 Tage Krise, null Premierminister – Frankreichs politische Lage in Zahlen

Seit 50 Tagen hat Frankreich keine voll handlungsfähige Regierung mehr – so lange wie nie zuvor in der Fünften Republik. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das Land in die Krise manövriert, indem er nach dem Wahlsieg der Rechtspopulisten bei der Europawahl im Juni Neuwahlen ausgerufen hat – im Widerspruch zu früheren Aussagen, dass das Ergebnis der Europawahl keine massiven Auswirkungen auf die nationale Politik haben sollte. Ein Überblick in Zahlen.