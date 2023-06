Bei einer Verkehrskontrolle von Lastkraftwagen auf den Autobahnen A1 und A6 haben Polizeibeamte insgesamt 56 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei am Mittwochmorgen hervor. Die Verkehrskontrolle fand am 27. Juni statt, dabei hat die zentrale Verkehrseinheit aus Bartringen („Unité de la police de la route“) in Zusammenarbeit mit lokalen Verkehrseinheiten vor allem Lkws kontrolliert, die sich nicht an das Überholverbot sowie den Abstand gehalten haben.

25 Lkw-Fahrer haben sich nicht an das Überholverbot gehalten. Weitere Verwarnungen haben die Beamten wegen zu hoher Geschwindigkeit, Handybenutzung und nicht gesicherter Ladung verhängt.