Der Luxemburger Staat hat im vergangenen Jahr weniger Ausgaben getätigt als geplant. Das berichtet Finanzministerin Yuriko Backes am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung. Die DP-Ministerin hatte zuvor eine Sitzung des Finanzausschusses der Chamber besucht – und dort neue Zahlen zum Haushalt 2022 präsentiert. „Die Einnahmen und Ausgaben ergeben insgesamt einen Überschuss für die Zentralverwaltung zum 31. Dezember 2022 in Höhe von 1.010 Millionen Euro“, schreibt Backes am Nachmittag. Da das Haushaltsjahr noch nicht komplett beendet ist, stünden bis April sehr wahrscheinlich noch Ausgaben von 1,8 Milliarden Euro an, „was letztendlich zu einem Defizit der Zentralverwaltung für das gesamte Jahr führen würde.“

Dieses Defizit ist aber ein gutes Stück kleiner als geplant: „Das Endsaldo dürfte sich gegenüber der im Oktober 2022 vorgelegten Schätzung um mindestens 500 Millionen Euro verbessern“, schreibt Backes. Die Analyse würde derzeit präzisiert, für Backes belegt das Zwischenergebnis aber die „Widerstandsfähigkeit der öffentlichen Finanzen“ Luxemburgs. Vor diesem Hintergrund stellt die Finanzministerin auch Steuererleichterungen in Aussicht. Vor dem Hintergrund einer „verantwortungsvollen und vorrausschauenden Haushaltspolitik“ werde sie die Entwicklung der öffentlichen Finanzen weiterhin genau beobachten – um dann „den Spielraum für gezielte Steuererleichterungen zu bestimmen“, schreibt sie. Diese sollen den im Haushalt 2023 festgelegte Pfad einhalten. „Ich möchte, dass dieser Spielraum vollständig genutzt wird, um die Kaufkraft der Haushalte in diesen schwierigen Zeiten zu stärken, und zwar rückwirkend ab Anfang 2023.“

Mehr Steuergeld fürs Staatssäckel

Laut Backes nahm der Zentralstaat bis zum 31. Dezember insgesamt 7,4 Prozent mehr Geld ein als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Diese positive Entwicklung sei vor allem auf die Steuern auf Löhne und Gehälter zurückzuführen. Die Einnahmen daraus stiegen um 546 Millionen Euro, insgesamt 11 Prozent. Grund dafür seien die „gute Entwicklung des Arbeitsmarktes“ und die Indextranchen Die Ausgaben für den Energie-Steuerkredit für Haushalte beliefen sich auf 267 Millionen Euro. Auch die Ausgaben der Zentralverwaltung sind aber gestiegen: Sie belaufen sich laut Backes auf insgesamt 22,5 Milliarden Euro zum 31. Dezember – ein Plus von 6,9 Prozent im Vergleich zu 2021. Der Anstieg ist demnach vor allem auf die Beihilfen für Haushalte und Unternehmen zurückzuführen, die – inklusive Steuergutschrift – bis jetzt mit 413 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Auch was die Staatsverschuldung angeht, steht Luxemburg offenbar besser da als geplant. Laut Backes betrug die öffentliche Verschuldung zum 31. Dezember 18,9 Milliarden Euro, was einer Quote von 24 Prozent des Bruttoinlandprodukts entspreicht. Die Schätzung, die bei der Vorlage des Budgetplans für 2023 verwendet wurde, lag bei 24,6 Prozent.