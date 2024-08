Deutschland / 50-Jähriger ersticht Frau auf Berliner Gehweg

Ein 50-Jähriger hat auf einem Gehweg in Berlin eine Frau erstochen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der Bundeshauptstadt am Donnerstag mitteilten, griff der Mann die 36-Jährige am Mittwochabend vor einem Wohnhaus im Stadtteil Zehlendorf mit einem Messer an. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Rettungskräfte versorgten und reanimierten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde, später aber starb. Der Tatverdächtige wurde am Tatort festgenommen. Eine Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft übernahmen die weiteren Ermittlungen.