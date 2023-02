Die Kommunalwahlen rücken näher. Fast täglich trudeln Kandidatenlisten ein. Sehr kreative Konstrukte. Viele Listen fehlen noch. Ist ja auch gar nicht so einfach, allen Vorgaben gerecht zu werden und die richtigen Frauen und Männer zu finden. Wohl dem, der da noch Frieden im Schrank hat.

Bis zu den Kammerwahlen ist es zwar noch ein Weilchen. Trotzdem dringen nach und nach einige Namen durch. So denke zum Beispiel die LSAP für ihre Liste im Osten über Frank Schleck nach, den Bezwinger der Alpe d’Huez. Warum nicht? Bruder Steve hat’s eh vorgemacht. Der sitzt für „déi gréng“ in Mondorf im Schöffenrat.

Die Sache mit den Kandidaten ist in der Tat etwas kompliziert. Besonders dann, wenn ein guter Mann das Handtuch wirft. So wie der Bürgermeister von Betzdorf, Jean-François Wirtz (LSAP). Mit 47 tritt er nicht mehr an. Mit ein Grund dürfte das sein, was viele Gemeindepolitiker beschäftigt – und plagt. Nämlich, wie sie alle Anforderungen innerhalb von 48-Stunden-Tagen unter einen Hut bringen können?

Yves Cruchten, Abgeordneter und Parteikollege von Wirtz, zeigt Verständnis. Er dürfte wissen, dass die hohe Belastung, besonders für Kommunal-Politiker, groß ist und somit auch potenzielle Wahl-Kandidaten abschreckt. Andere Politiker lässt die zunehmende Belastung dünnhäutiger werden. So ist jüngst ein Journalist nach einer Pressekonferenz von einem Politiker gefragt worden, warum er eigentlich solche Fragen stelle. Zugegeben, die Fragen waren leicht bohrend. Sorry, aber das wird noch hin und wieder vorkommen, gehört in die DNA des Berufs.

Nun denn, der Wahlflüsterer zieht weiter, in der Hoffnung, dass es bald wärmer wird. Ab dann wird man nämlich noch öfters Politikern begegnen. Zum Beispiel, wie alle Wahlen wieder, auf dem Escher Wochenmarkt am Gemüsestand „Escher Geméisguart“ des CIGL.