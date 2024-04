Zwischen einem Motorrad und einem Auto ereignete sich am späten Sonntagnachmittag auf Höhe der Kreuzung des Boulevard de Kockelscheuer mit der Rue de Bettembourg in Luxemburg-Gasperich ein tödlicher Verkehrsunfall. Das geht aus dem Polizeibericht am Montagmorgen hervor. Der 46-jährige Motorradfahrer aus Frankreich erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Seine Beifahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt und wurde nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

Der Autofahrer und seine Beifahrerin kamen zur Kontrolle ebenfalls ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung. Zudem wurde die Beschlagnahmung des Fahrzeugs angeordnet und eine Autopsie beantragt.