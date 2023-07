Die Polizei meldet einen tödlichen Verkehrsunfall in Contern am Montag. Ersten Informationen zufolge ist ein Motorradfahrer gegen 16.10 Uhr in der rue des Chaux gegen einen Laternenpfahl geprallt. Trotz Erstversorgung erlag der 36-Jährige noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zudem wurde ein Fahrradfahrer in den Unfall verwickelt: Er stürzte und trug leichte Verletzungen davon. Die Staatsanwaltschaft beauftragte die „Police technique“ mit der Klärung der Unfallursache vor Ort.