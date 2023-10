Ein 33-Jähriger hat am Sonntagabend bei Grosbous offenbar seine Eltern überfahren und sie beide getötet. Das meldet die Polizei am Montagmorgen und bestätigt die Staatsanwaltschaft am Vormittag gegenüber dem Tageblatt. Die Eltern – der Vater war 72 Jahre alt, die Mutter 73 – waren zu Fuß auf einem Feldweg unterwegs gewesen, als der Wagen die beiden erfasste. Die Staatsanwaltschaft Diekirch hat die Festnahme des Mannes angeordnet und eine Untersuchung wegen Totschlags in die Wege geleitet.

Der Vorfall wurde der Polizei um 17.30 Uhr gemeldet, laut Staatsanwaltschaft kurz nach dem Geschehen. Wer die Behörden in informiert hat, ist noch nicht klar. Laut Polizei starb eines der Opfer noch am Unfallort, das andere wenig später im Krankenhaus. Alle drei Beteiligten wohnten in Grosbous im selben Haus. Polizisten trafen den mutmaßlichen Täter später dort an. Wie die Justiz erklärt, entscheidet jetzt der Untersuchungsrichter in Diekirch, ob der Mann in Untersuchungshaft muss oder nicht.