Zwischen Imbringen und Altlinster / 32-Jähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Die Polizei berichtet von einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen. Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen um 5.10 Uhr auf dem CR119 zwischen Imbringen und Altlinster. Ersten Informationen zufolge hat der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 32-jährige Fahrer kam so von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann starb noch an Ort und Stelle, geht aus dem Polizeibulletin vom Montag hervor.

Zur Klärung der Unfallursache war die technische Polizei vor Ort, die Strecke war für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt.