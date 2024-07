Ein 31-jähriger Mann ist am späten Mittwochnachmittag nach einem schweren Arbeitsunfall in Belval gestorben. Der Arbeiter führte Wartungsarbeiten an den Schmelzöfen durch. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Jede Hilfe kam zu spät: Die Rettungsdienste konnten nur noch den Tod des Mannes aus dem Süden Luxemburgs feststellen.