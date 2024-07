Contern / 30 Jahre Comic-Festival: Besuchen zeigen ungebrochen hohes Interesse

Das traditionelle Comic-Festval in Contern feierte am Wochenende vor Tausenden von begeisterten Besuchern sein 30-jähriges Jubiläum. Unzählige Verkaufsstände im Dorfkern, im großen Zelt und in mehreren Hallen luden zum Kauf von Comic-Raritäten, Figuren und Spielen ein.

Comic-Fan Jacques zeigt stolz die Widmung von Cartoonist Frank Margerin Foto: Carlo Catena

Das Organisationskomitee um Präsident Jean-Claude Muller hatte sich fürs Jubiläum ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht, mit vielen Neuigkeiten. Insgesamt hatten sich 50 Zeichner angemeldet, davon 42 internationale Autoren. Der eingeladene Zeichner Yoann, Ehrenpräsident der 30. Auflage, erstellte das diesjährige Poster, das Spirou, Fantasio, Spip und seine Freunde vor dem atemberaubenden Schloss in Vianden, eines der schönsten auf der Welt, zeigt. Die aus Leinen gefertigte Tasche „Tote bag“ wurde von Andy Genen entwickelt und zeigt die verschiedenen Etappen der Produktion der Einkaufstasche. Der Historiker Benoît Majerus vom „Center for Contemporary and Digital History“ war beauftragt, die 30-jährige Geschichte des Comic-Festivals in einem Band festzuhalten. Zudem kauften Briefmarkensammler die für das Jubiläum von der Post veröffentlichte Briefmarke und die Erstausgabe (FdC) und konnten diese auf dem Stand signieren lassen.

In der Autorenhalle neben dem Rathaus gab es Widmungen an Klein und Groß für gekaufte Comic-Hefte mit Spirou, Petzi, Donald Duck, les Profs, Buck Danny, Superjhemp, the Witcher, Harley Quinn, Batgirl und vielen weiteren bekannten Figuren. An den Esstischen fachsimpelten Besucher über die verschiedenen Maltechniken wie „Paroles de Verdun“ oder gekaufter Skizzen von Mike Perkins und Andy Genen.

Straßenumzug, Kindertombola

Alben, Poster und allerlei Gadgets Foto: Carlo Catena

Zur 30. Auflage hatte sich das Organisationskomitee einen Straßenumzug rund ums Comic ausgedacht. Die Idee zur Parade entstand vor gut 25 Jahren, nach einem sehr anstrengenden Tag des Festivals. Dan Grün, der damalige Kommissionspräsident, und einige OK-Mitglieder kamen auf die verrückte Idee, sich so eine Parade vorzustellen. Der Start beim „Henkeshaus“ war für Sonntagnachmittag geplant. Musik- und Tanzgruppen sowie bunt gekleidete Straßenartisten zogen durch den Dorfkern. Der konfektionierte Superjhemp-Karren verteilte den durch die Comiczeichnungen berühmt gewordenen „Kachkéis“. 30 verschiedene kostümierte Charaktere zeigten die bisher 30 herausgebrachten Poster des Festivals. Die gnadenlosen Virtuosen, Les Gavroches, Bastenduerfer Musik, Bottlenecks, Bonia and Clyde sowie Faye and the Mockingbirds sorgten an beiden Tagen für musikalische Stimmung.

Vertieft in die bebilderte Geschichte Foto: Carlo Catena

In der Hüpfburg nach dem Bildnis von Superjhemp tobten sich die Kinder aus. In der von den Hauptsponsoren organisierten Kindertombola gab es tolle Preise zu gewinnen. Neben der Kirche ruhten sich müde Besucher auf Liegestühlen aus. Viele Autoren signierten bis 18 Uhr die von den Fans gekauften Werke. Im „Kidscorner“ konnten die Kinder Buttons, Spirou-Hüte oder Armbänder sammeln oder einfach zeichnen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Der Eintritt kostete fünf Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlten nichts, für die Einwohner der umliegenden Gemeinden war der Eintritt ebenfalls frei. Ins Zentrum von Contern gelangte man über den gut organisierten Buspendeldienst.