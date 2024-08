Statec / 2,8 Millionen Freizeitreisen: Urlaubslust der Luxemburger bleibt 2023 ungebrochen

Luxemburgs Einwohner reisen viel und gerne. Sie gehören sogar zu den top Tourismuskonsumenten in Europa, hält Statec in seinem neusten Bericht fest. Doch auch das eigene Land gewinnt zunehmend an Attraktivität.

„Die Luxemburger gehören zu den größten Tourismuskonsumenten in Europa, sowohl in Bezug auf Aufenthalte als auch auf Übernachtungen.“ Zu diesem Schluss kommt die nationale Statistikbehörde Statec in ihrem neuen Bericht „Le Tourisme en Chiffres“. Während Luxemburg 2022 mit durchschnittlich 5,5 Aufenthalten hinter Schweden (9) und Finnland (7) liegt, führt es bei der Anzahl der Übernachtungen. Die Einwohner Luxemburgs verbrachten im Durchschnitt 36 Übernachtungen auf Freizeitreisen außerhalb ihrer eigenen vier Wände. Diese Zahl umfasst sowohl Übernachtungen während des Urlaubs als auch bei Besuchen von Familie oder Freunden. Bei Dienstreisen summiert sich die durchschnittliche Anzahl der Übernachtungen auf sieben Nächte.

Freizeitreisen machten 2023 mit 86 Prozent den Großteil aller Reisen der Einwohner Luxemburgs aus – insgesamt rund 2,8 Millionen. Statec rechnet außerdem mit rund 450.000 Dienstreisen im Jahr 2023. Von diesen Reisen entfielen 51 Prozent auf Urlaubsreisen, 31 Prozent auf Familien- und Freundesbesuche, und vier Prozent auf Reisen im Zusammenhang mit Gesundheit, Religion, Bildung und Ähnlichem.

Der weitaus größte Teil der Freizeitreisen blieb 2023 auf dem europäischen Kontinent – insgesamt 92 Prozent. Drei Prozent der Reisen führten nach Amerika, zwei Prozent nach Asien, drei Prozent nach Afrika, und weniger als ein Prozent nach Ozeanien. Bei den Zielorten gab es im Vergleich zum Vorjahr keine großen Veränderungen: Frankreich blieb mit 20 Prozent aller Freizeitreisen der Einwohner Luxemburgs auch 2023 das beliebteste Reiseziel. An zweiter Stelle folgt – wie in den Jahren zuvor – Deutschland mit zwölf Prozent, gefolgt von Belgien mit neun Prozent. Damit gehören Luxemburgs direkte Nachbarn weiterhin zu den beliebtesten Zielen. Bei Reisen in weiter entfernte Länder zählen Portugal und Spanien mit jeweils acht Prozent sowie Italien mit sieben Prozent zu den bevorzugten Zielen der Einwohner Luxemburgs im Jahr 2023.

Pack den Wagen!

Auf die Frage, wo die Umfrageteilnehmer Urlaub machen würden, wenn sie einen dreitägigen Aufenthalt geschenkt bekämen, der jedoch nicht weiter als 300 Kilometer vom eigenen Zuhause entfernt stattfinden dürfte, entschieden sich mehr als ein Drittel für die Niederlande – 35 Prozent. 25 Prozent gaben Frankreich an, 17 Prozent Deutschland, 15 Prozent Belgien und zehn Prozent Luxemburg. Obwohl der Anteil der Reisen in die Niederlande im Vergleich zu 2022 leicht um ein Prozent gestiegen ist, gingen 2023 letztlich nur fünf Prozent aller Freizeitreisen dorthin.

211.886 Das Mullerthal verzeichente 2023 erneut einen neuen Besucherrekord

2023 unternahmen die Luxemburger 52 Prozent ihrer Freizeitreisen mit dem eigenen Auto, was es weiterhin zum bevorzugten Fortbewegungsmittel der Reisenden macht. An zweiter Stelle steht das Flugzeug mit 35 Prozent. Ökologischere Optionen wie Zug und Bus wurden mit jeweils weniger als zehn Prozent deutlich seltener genutzt. Ihren Höchstwert erreichten Bus und Zug im Jahr 2009 mit rund 14 Prozent.

Obwohl der Anteil der Flugreisen 2023 im Vergleich zu 2019 um fünf Prozent gesunken ist, stieg die absolute Zahl der Flugreisen dennoch an: 2019 nutzten die Einwohner Luxemburgs für Freizeitreisen in rund 840.000 Fällen das Flugzeug. 2022 waren es 940.000 und 2023 sogar eine Million.

Trautes Heim

Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch Luxemburg als Reiseziel: Der Anteil aller Freizeitreisen mit mindestens einer Übernachtung innerhalb Luxemburgs lag 1997 bei vier Prozent, sank bis 2019 auf ein Prozent, stieg nach der Coronapandemie jedoch merklich an. So fanden 2022 sechs und 2023 sogar sieben Prozent aller Freizeitreisen innerhalb Luxemburgs statt.

Das Müllerthal bleibt weiterhin eine der beliebtesten Touristenattraktionen Luxemburgs. 2023 wurde erneut ein Besucherrekord aufgestellt, mit insgesamt 211.886 Wanderern – drei Prozent mehr als 2022, wo bereits ein neuer Rekord verzeichnet wurde, schreibt Statec.

Unter den ausländischen Touristen waren die Niederländer 2023 mit Abstand am stärksten vertreten, was Übernachtungen in Luxemburg betrifft. Statec zählt rund 988.000 Übernachtungen. An zweiter Stelle folgen die Deutschen mit 522.000 Übernachtungen, gefolgt von den Belgiern mit 473.000 Übernachtungen.

Rückläufiger Anteil am BIP

Die Gesamtausgaben aller Besucher beliefen sich im Jahr 2022 auf 4.246 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr, schreibt Statec. Davon entfielen 3.756 Millionen Euro auf nicht ansässige Touristen und 490 Millionen Euro auf ansässige. Damit hätten die Ausgaben der ausländischen Touristen den vorherigen Rekordwert aus dem Jahr 2019 übertroffen. Auch die Ausgaben der einheimischen Touristen stiegen im Vergleich zum Vorjahr und nähern sich fast wieder dem Rekordwert aus dem Jahr 2018.

Der Tourismussektor machte in der Vergangenheit etwa 1,2 Prozent des BIP aus, heißt es in dem Statec-Bericht. Dieser Anteil sank jedoch infolge der Corona-Pandemie auf unter ein Prozent. Für 2022 verzeichnet die Behörde einen Anteil von 0,8 Prozent, der somit auch nicht an den Wert von vor der Pandemie heranreicht.