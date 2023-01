2005 wurde der 27. Januar von den Vereinten Nationen zum internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust bestimmt. An diesem Datum wurde 1945 das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Schätzungen zufolge ermordeten die Nazis im KZ Auschwitz während des Zweiten Weltkriegs 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen. Am Freitag fand in Esch die offizielle Gedenkfeier an die Opfer an der place de la Synagogue statt. Dort, wo früher die alte Escher Synagoge stand, versammelten sich zahlreiche Menschen, darunter Premier Xavier Bettel, der frischgebackene Vizepräsident des Europaparlaments, Marc Angel, sowie die Mitglieder des Escher Schöffen- und Gemeinderats.

