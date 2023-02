Die Bundesregierung hat die Ausfuhr älterer Kampfpanzer des Typs Leopard 1 an die Ukraine genehmigt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit bestätigte am Freitag in Berlin, „dass eine Ausfuhrgenehmigung erteilt worden ist“. Details wollte er noch nicht nennen: Dies werde sich „in den nächsten Tagen und Wochen noch konkretisieren“. Die Süddeutsche Zeitung hatte zuvor berichtet, dass alte Leopard-1-Panzer aus Industriebeständen an die Ukraine geliefert werden sollen.

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums wies darauf hin, dass sich die alten Leopard-1-Modelle deutlich von den Leopard-2-Panzern unterschieden, zu deren Lieferung die Bundesregierung sich kürzlich entschlossen hatte. Im Vergleich zum Leopard 2, „gerade in den moderneren Varianten“, könne der Leopard 1 „überhaupt nicht Schritt halten“, sagte der Sprecher.

Die Bundeswehr habe den Leopard 1 bereits 2003 ausgemustert. In Betrieb hatte sie ihn in den 60er Jahren genommen.

