19 Beamte plus Hundestaffel finden bei zwei Personen „geringe Mengen an Drogen“

Eine Polizei-Autokolonne war am frühen Donnerstagabend in der rue Bender in der Hauptstadt zu sehen. Was war los? Die Police Lëtzebuerg hat eine Kontrolle durchgeführt – im Fokus stand die Bekämpfung der Drogenkriminalität. Das teilte die Polizei am Freitag in einem Presseschreiben mit. Das hauptstädtische Bahnhofsviertel gilt als Brennpunkt der Stadt Luxemburg und ist wegen der dortigen Drogenkriminalität berüchtigt. Bereits am Dienstag fand hier eine „großangelegte Drogen- und Kriminalitätskontrolle“ mit der Hundestaffel statt. 19 Polizeibeamte aus verschiedenen Dienststellen und auch die Hundestaffel waren an der Kontrolle am Donnerstag beteiligt.

Die Polizeibeamten kontrollierten 21 Personen, bei zwei von ihnen fanden die Beamten geringe Mengen an Drogen. Während eine der beiden Personen lediglich eine gebührenpflichtige Verwarnung erhielt, wurde gegen die zweite Person ein Protokoll an die Staatsanwaltschaft erstellt. Diese ordnete daraufhin die Beschlagnahmung aller Drogen, von zwei Mobiltelefonen und einer kleinen Summe an Bargeld an. (DJ)