17 Luxemburger Staatsangehörige und Einwohner wurden in der Nacht zum 13. Oktober aus Israel zurück nach Luxemburg gebracht

Ein Flugzeug hat 17 Luxemburger Staatsangehörige und Einwohner in der Nacht vom 12. zum 13. Oktober aus Israel nach Eindhoven ausgeflogen. Anschließen wurden die Menschen nach Luxemburg gebracht. 52 Personen konnten laut Außenministerium Israel bisher verlassen.

17 Luxemburger Staatsangehörige und Einwohner konnten in der Nacht zum Freitag, dem 13. Oktober, von Tel Aviv aus zurück nach Luxemburg gebracht werden. Das teilt das Außenministerium am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung mit. Der Rückflug wurde demnach gemeinsam mit der konsularischen Unterstützung, der Verteidigungsdirektion, der Luxemburger Armee und den niederländischen Behörden, insbesondere dem niederländischen Außenministerium und dem niederländischen Verteidigungsministerium organisiert.

Das Flugzeug sei am Donnerstagabend von Tel-Aviv aus in Richtung Eindhoven in den Niederlanden gestartet. Die Maschine landete gegen 2 Uhr morgens. Ein Team der luxemburgischen Botschaft habe die Luxemburger Staatsangehörige und Einwohner empfingen. Ein Bus hat sie anschließend ins Großherzogtum zurückgebracht.

Laut dem Außenministerium konnten 52 Personen seit Beginn des Konflikts mit den Hamas Israel verlassen und zurück nach Luxemburg kommen.