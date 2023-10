Mit den „1535° Creative Days“ wurde am Wochenende das zehnjährige Jubiläum des 1535° in Differdingen gefeiert. Dass dabei auch News in Sachen „Luxemburg beim Eurovision Song Contest 2024“ verkündet wurden, war wohl die Kirsche auf dem Geburtstagskuchen.

Illustratoren und Fotografen, aber auch Tattookünstler und audiovisuelle Produzenten: Sie alle und noch viele andere sind Teil von Luxemburgs Kreativindustrie und haben ihren Platz im 1535° Creative Hub. Am Sonntag konnten alle interessierten Besucher diesen Kulturschaffenden bei der Arbeit über die Schulter blicken und sich mit ihnen austauschen. Viele Fragen wurden gestellt, Kontakte ausgetauscht und auch einige Bestellungen für Auftragsarbeiten gemacht. Tage der offenen Tür finden jedes Jahr im Creative Hub statt, doch für den runden Geburtstag wurde noch mal eine Schippe draufgelegt.

Das Team von Artson personalisiert Sneakers mit einer speziell für Lederwaren konzipierten Nähmaschine Foto: Laura Giacomini

Zu den Highlights gehörten die Konzerte, bei denen in Sachen Genre-Vielfalt viele Wünsche erfüllt wurden. Das 1535° setzt sich aus drei Gebäuden zusammen: „Schräinerei“ (A), „Zilleschapp“ (B) und „Kesselbetrib“ (C), deren Namen allesamt die industrielle Vergangenheit des Standorts würdigen. Auf der Bühne im „Hangar“, Gebäude B, standen am Samstag Hip-Hop und Electro (Maz, Miss Sappho …) und am Sonntag eher rockige Klänge (TUYS, Hunneg-Strëpp …) im Mittelpunkt, während die Unison Studios im Gebäude C eine exzellente Kulisse für akustische Sets boten, unter anderem von Claire Parsons und Eran Har Even. Das Sonotron im Gebäude C beherbergte eine Open Stage, die von Soul (Olivia Flowers) über Celtic Folk (Authentica) bis Rock (Silk Road St.34) viele Farben des Klangspektrums bot, sowie die Jamsessions. Jamsessions sind Improvisationstreffen, an denen jeder, der Musik macht, teilnehmen kann. Somit sind Überraschungen immer vorprogrammiert.

Edsun und CHAiLD wollen zum ESC

Viel Applaus gab es am Samstag, als Edsun vor einem zahlreich erschienenen Publikum seine Bewerbung für den Eurovision Song Contest 2024 verkündete. Lange war das Gerücht unter Fans umgegangen, nun ist es offiziell. „Die Jury hat meinen Song“, sagte der Sänger und Tänzer während seines Auftritts. „Ob er angenommen wird, weiß niemand. Doch es wäre eine Ehre für mich, Luxemburg zu vertreten.“

Kollegial: Sänger CHAiLD mit lautstarker Unterstützung für Edsun bei dessen Auftritt Foto: Laura Giacomini

Noch ein weiterer bekannter Luxemburger Künstler hat seine Kandidatur bestätigt: CHAiLD hegt ebenfalls Hoffnungen, in Malmö dabei zu sein. „Ich habe mich beworben“, verriet der Electro-Pop-Sänger gegenüber dem Tageblatt. „Das ist mein Traum seit der Kindheit, beim Eurovision Song Contest aufzutreten!“ Der Song, mit dem er sich beworben hat, sei auf Englisch und beinhalte einen Teil auf Luxemburgisch. Wer letztendlich für Luxemburg nach Malmö fliegen wird, wird erst im Januar feststehen. Bis dahin laufen die Vorentscheidungen. Doch Adriano Lopes da Silva, wie CHAiLD mit bürgerlichem Namen heißt, ist allein die Begeisterung darüber, einen Song eingereicht zu haben, anzusehen.

Zum Thema „Für Essen und Trinken war gesorgt“ sei an dieser Stelle noch die breite Auswahl an hausgemachten Gerichten, mitsamt zahlreichen vegetarischen und veganen Optionen, hervorzuheben – ein Aspekt, der dem Nachhaltigkeitsgedanken des Creative Hub Glaubwürdigkeit verleiht.

Veranstaltungen im Sonotron Im Musikbereich des 1535° Creative Hub werden regelmäßig Workshops angeboten und Jamsessions organisiert. Hier eine kleine Auswahl für die kommenden Monate:

– 18. November: „Synth: Basics“, ein Workshop zum Thema Synthesizer

– 13. Dezember: „Kesseljam“ mit Boris Meichelbeck

– 11. Januar: „Itinérantes Jam Session“ mit Fokus auf Perkussionsinstrumenten und „World Music“

– 18. Februar: Workshop „Luxembourgish Folk Music“

– 14. April: Workshop „Podcast Editing“

– 25. Mai: Workshop „Discover Your Voice“

– 11. Juli: „Season’s Closing Jam Session“