Zeugenaufruf / 14-Jähriger seit Samstag vermisst

Der 14-jährige Yonatan-David Resch aus Luxemburg wird seit Samstagmorgen vermisst. Zuletzt sei er am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr am Bahnhof in Ettelbrück gesehen worden. Das meldet die Polizei im Bericht vom Samstag. Der Vermisste ist zwischen 180 und 190 cm groß, hat braune Locken und ist von dünner Statur.

Die Polizei bittet darum, Informationen zum Aufenthaltsort des Vermissten umgehend an die Polizeidienststelle Luxemburg unter der Nummer +352 244 40 1000 weiterzugeben.