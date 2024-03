Die Police Grand-Ducale hat seit 2018 ihre eigene App, die kostenlos in allen bekannten Shops heruntergeladen werden kann. Der Nutzer kann somit bei Bedarf rund um die Uhr mit den Beamten in Kontakt treten.

Gusty Graas (DP) wollte von Innenminister Léon Gloden (CSV) in einer parlamentarischen Anfrage wissen, wie oft diese Dienste bislang heruntergeladen wurden und ob die App noch immer aktualisiert wird. Die Polizei-App wird von der Bevölkerung genutzt und regelmäßig aktualisiert. Seit der Veröffentlichung im Januar 2018 wurde die App im App Store rund 15.700 Mal von insgesamt 13.600 verschiedenen Nutzern heruntergeladen. Für Android liegt keine Gesamtzahl der Downloads vor. „Wir können lediglich angeben, dass die App momentan auf gut 2.800 Geräten installiert ist. Im Play Store können die Gesamtdownloads nicht angezeigt werden“, teilte der Innenminister mit. Push-Nachrichten auf iOS erreichen durchschnittlich 7.800 Geräte, auf Android durchschnittlich 1.600 Geräte.

2.000 Mal in vier Jahren

In Krisensituationen wie zum Beispiel Naturkatastrophen werden zusätzliche Push-Nachrichten verschickt. Jeder Nutzer kann individuell entscheiden, ob er diese erhalten möchte oder nicht. Durch ein Kontaktformular in der App können die Nutzer zudem direkten Kontakt mit den Beamten aufnehmen und so Fotos oder direkte Nachrichten mit den Beamten austauschen. „Seit Januar 2020 wurde diese Funktion mehr als 2.000 Mal genutzt“, erklärte Léon Gloden. Die Funktion „My Safe“ ermöglicht eine zusätzliche Speicherung von wichtigen Daten und soll im Ernstfall die Polizeiarbeit erleichtern. Die Nachrichten sind jedoch alle verschieden und können nicht zu einem Gesamtbild der Ermittlungen zusammengeführt werden.