Dragon-Raumfähre kehrt zur Erde zurück

Einen Monat nach ihrem Aufbruch zur Internationalen Raumstation (ISS) war die Dragon-Raumfähre von SpaceX am Sonntag auf dem Weg zurück zur Erde. Die Raumfahrtbehörde Nasa berichtete aus Washington, dass ein Roboterarm der ISS die Fähre am Morgen erfolgreich von der Raumstation abgedockt habe. Sie sollte noch am Sonntagnachmittag (MEZ) im Pazifik landen.

Den Nasa-Angaben zufolge hat Dragon 2,45 Tonnen Fracht von der Raumstation an Bord. Der überwiegende Teil sei Labormaterial für medizinische, biologische und biotechnologische Untersuchungen. Die Proben sollen Wissenschaftlern innerhalb von 48 Stunden nach der Rückkehr der Kapsel zur Verfügung stehen.

Die jüngste Mission war bereits die zehnte Expedition der Firma SpaceX mit Nasa-Fracht zur und von der ISS. Bis spätestens 2020 sollen Raumschiffe mit Astronauten an Bord in den Weltraum starten.