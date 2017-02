Möglicherweise neue Hai-Art vor Belize entdeckt

Forscher haben vor der Küste von Belize offenbar eine neue Hai-Art entdeckt. Wissenschaftler der Florida International University untersuchten in dem mittelamerikanischen Land zuletzt Schaufelnasen-Hammerhaie. Sie nahmen DNA-Proben der Tiere und entdeckten erstaunlich große genetische Unterschiede zu anderen Schaufelnasen-Hammerhaien, wie die Universität kürzlich mitteilte. Es könne sich um eine neue Art handeln.

Die kleinen Schaufelnasen-Hammerhaie sind in den Gewässern vor den USA, den Bahamas, vor Lateinamerika und in der Karibik weit verbreitet. Sollte sich jetzt aber herausstellen, dass es mehrere Arten gibt, müsse geprüft werden, ob einzelne nicht doch vom Aussterben bedroht sind, teilten die Forscher mit.

In den Vereinigten Staaten, Südamerika und der Karibik werden Schaufelnasen-Hammerhaie kommerziell gefischt. In Belize werden Haie nur von etwa 60 traditionellen Fischern gejagt. Im Meer vor Belize leben 1400 Tier- und Pflanzenarten, darunter die weltgrößte Population von bedrohten westindischen Seekühen, seltene Meeresschildkröten, Rochen, Haie und Delfine. Das Belize Barrier Reef wurde 1996 zum Unesco-Weltnaturerbe erklärt. Die Naturschutzorganisation WWF fordert einen strengeren Schutz des Riffs.

A New Hammerhead Shark Species May Have Just Been Discovered #Belize https://t.co/ZsJptSMf1t pic.twitter.com/YOPh7CjhMh