Traumberuf Schauspieler

Die Filme kennst du bestimmt alle, oder zumindest fast alle. Dass diese Filme so gut geworden sind liegt vor allem auch an den Schauspielern die mitgewirkt haben. Im Quiz zu den Kinderseiten dieser Woche, wollen wir wissen wie gut du die Schauspieler kennst, und ob du sie den Filmen zuordnen kannst in denen sie mitgespielt haben.