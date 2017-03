IS entdeckt 2700 Jahre alten Königspalast

Die Tunnel wurden unter den Trümmern der Grabmoschee des biblischen Propheten Jonas (islamisch: Junis) in Ninive entdeckt, die der IS 2014 gesprengt hatte, berichteten sie. Alte Inschriften, Stier- und Löwendarstellungen mit Flügeln wurden tief unten in den Tunneln gefunden. Sie seien vielleicht Teil eines Palastes des assyrischen Königs Asarhaddon, der im 7. Jahrhundert vor Christus regiert hatte. Der IS wurde im Januar von irakischen Truppen aus dem Osten der zweitgrößten irakischen Stadt vertrieben. Die Offensive im Westen der Metropole läuft noch.