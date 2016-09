Neue Kameras für die ISS

Bei dem knapp siebenstündigen Einsatz am Donnerstag installierten sie unter anderem die ersten zwei von mehreren hochauflösenden Kameras an der ISS, mit denen sich Ankunft und Abflug von Raumfahrzeugen besser beobachten lassen. Die beiden Astronauten hätten während des sechs Stunden und 48 Minuten langen Einsatzes alle geplanten und einige zusätzliche Aufgaben erledigt, wie die US-Weltraumbehörde Nasa mitteilte.

Dazu gehörte auch, einen Radiator des Kühlsystems wieder zu entfernen, der bei der Reparatur eines Ammoniak-Lecks ausgefahren worden war, sowie die Stützen für die Solarantennen festzuziehen. Am 19. August hatten Williams und Rubins ein neues Andock-Modul installiert, um das künftige Andocken von privaten Raumfahrzeugen an der ISS zu vereinfachen. Der 58-jährige Williams hat mittlerweile insgesamt fünf Außeneinsätze absolviert, seine 37-jährige Kollegin Rubins zwei.

Der dreifache Großvater Williams stellte zudem vor wenigen Tagen einen neuen US-Rekord für den insgesamt längsten Aufenthalt im Weltall auf. Damit brach er den Rekord seines inzwischen in den Ruhestand gegangenen Kollegen Scott Kelly von insgesamt 520 Tagen im All. Am Ende seines derzeitigen halbjährigen ISS-Aufenthalts kommende Woche wird Williams insgesamt 534 Tage im Weltraum verbracht haben. Den absoluten Weltrekord hält der Russe Gennadi Padalka, der auf mehrere Weltraum-Missionen mit einer Gesamtdauer von 879 Tagen zurückblickt. Der Einsatz vom Donnerstag war der insgesamt 195. Außeneinsatz im Rahmen der Wartung und des Ausbaus der Raumstation. Seit November 2000 gibt es Langzeitbesatzungen auf der ISS.