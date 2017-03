Von Affen gerettet

Der 25-jährige Maykool Coroseo Acuña buchte eine Tour durch den Nationalpark Madidi, dem Kronjuwel der bolivianischen Nationalparks. Am Vorabend seines Verschwindens organisierte Max Adventures, der Tour Operator eine traditionelle indianische Zeremonie um sich bei Panchamama, der Mutter Erde, für die Erlaubnis den Wald zu betreten zu bedanken. Diese Zeremonie, bei der Koka-Blätter, Kerzen und Zigaretten eine wichtige Rolle spielen, war Maycool zuwider, er nahm daran nicht teil. Ein Zeuge gab später an, dass Maycool zuletzt gegen 20:30 Uhr vor seinem Nachlager gesehen wurde, danach gab es während neun Tagen kein Lebenszeichen des Touristen.

"Das ist wirklich ein ganz seltsamer Fall", sagte Marcos Uzquiano, der Parkdirektor einer National Geographic Journalistin, die nach dem Verschwinden in dem Max-Adventures-Lager auftauchte und zusammen mit Park-Rangern an der Suche nach dem Touristen teilnahm. Sie konnten sich nicht erklären wie es zu dem Verschwinden kam. "Wir wissen nicht, was gestern Abend geschah." Im Lager selbst fanden sie keine Anhaltspunkte, die die Situation aufklären konnten. Die Hängematten und die Holzhütten sahen so aus wie immer.

Feizar Nave, der Besitzer des Reiseveranstalters begrüßte die Ranger-Gruppe und erklärte in einer ruhigen Stimme die Umstände des Verschwindens. Maykoll wäre erst am Vortag zu der Reisegruppe gestoßen. Nach einer ersten Exkursion in den Urwald wäre er, zusammen mit der Gruppe in das Camp zurückgekehrt und sei merklich aufgeregt gewesen. "Er verhielt sich etwas komisch", so Feizar. "Sein Gesicht sah nicht normal aus."

"Als die Begleiter zu seiner Hütte gingen um ihn für die Teilnahme an der Panchamama Zeremonie aufzufordern, konnten sie ihn nicht mehr finden", sagte Feizar der National-Geographic-Journalistin. Der Chef des Veranstalters geriet in Panik. Mittlerweile suchte die ganze Gruppe nach dem Verschwundenen. Bis fünf Uhr in der Frühe durchsuchten die Touristen und die Führer den umgebenden Regenwald und fanden nichts. "Es sah danach aus als wenn Maykool komplett verschwunden wäre", so der Veranstalter. "Durch seine Weigerung an der Zeremonie teilzunehmen kränkte er Panchamama." So erklärte sich Feizar das Verschwinden.

So kam es dann auch, dass zwei Schamanen zum Lager eingeladen wurden. Durch die Hilfe von Zucker, Zigaretten, Wein, Bierdosen, Kerzen, ganz vielen Kokablättern und einem Holzkreuz wollten sie die Geister des Waldes dazu bewegen den Standort des Verschwundenen preiszugeben. Vergebens. "Er ist ganz weit weg, wir können ihn nicht erreichen", so die Schamanen. Mittlerweile war auch die Familie Maykools im Lager eingetroffen und erstellten zusammen mit den Park-Rangern einen Rettungs-Plan.

In der darauffolgenden Woche suchten die Ranger und die Touristenführer den Urwald, jeden Tag an einer anderen Stelle. Die Ranger, von denen viele erfahrene Spurensucher sind, konnten nicht den kleinsten Anhaltspunkt finden. "In den vergangenen zwanzig Jahren ist uns nicht dergleichen passiert", so ein Ranger. Erst am sechsten Tag tauchte eine alte Socke auf, die sofort von der Mutter des Verschwundenen identifiziert werden konnte. Diese Socke war es dann auch, die den beiden Schamanen weiterhelfen konnte. Sie sahen an dem Stofffetzen ein "Fenster zur Maykools Seele".

Am kommenden Morgen wurden die Ranger und die Journalistin auf Schreie aufmerksam. "Boot, Boot, Boot" hörten sie rufen. "Wir haben ihn gefunden!" Schnell wurde der Motor des Bootes angeworfen und die Ranger fuhren damit in die Richtung der Schreie. Zwei Führer hatten Maykool gefunden. "Er lebt!" Nach neun Tagen intensivsten Suchen konnte Maykool ganz in der Nähe des Lagers gefunden werden, er tauche einfach zwischen den Bäumen auf.

Die neun Tage inmitten des Regenwaldes hinterließen bei Maykool Spuren. Er war dehydriert, seine Haut war von Insektenstichen übersäht und seine Füße geschwollen. "Kann ich bitte eine Coca-Cola haben", soll seine erste Frage gewesen sein. Als er sich in einer Hängematte etwas von den Strapazen erholt hatte ging er auf die Umstände seines Verschwindens ein.

In der Nacht seines Verschwindens seien in ihm seltsame, schreckliche Gedanken aufgekommen. Er hätte einen unwiderstehlichen Drang verspürt sich in den Regenwald zu begeben. "Ich begann zu laufen", so der Gerettete. "Ich dachte, dass meine Sandale, ein Mobiltelefon und meine Taschenlampe mich zurückhalten würden und schmiss sie weg." Unter einem Baum sei er dann zum Stehen gekommen. "Was habe ich bloß getan?", soll er gedacht haben. "Wie komme ich wieder zurück?"

Mit der Zeit wurde seine Situation immer schlimmer. Von Mosquitos zerbissen und immer schwächer begann er zu verzweifeln. "Ich konnte nur überleben, weil ich einer Gruppe Affen folgte", so Maykool. Diese hätten ihm Früchte zugeworfen und ihn jeden Abend an eine sichere Stelle geführt. Die Affen hätten ihn auch gezeigt, wo er an Trinkwasser gelangen kann. Am Vorabend seines Wiederauftauchens hätte er sich, in seiner Verzweiflung an Gott gewendet. "Ich fiel auf meine Knie und bat ihn den Weg zu zeigen."

Nachdem er wiederaufgetaucht war, kam es zwischen ihm und seinen Rettern zu Meinungsverschiedenheiten. Die Schamamen erklärten sein Verschwinden dadurch, dass er die Geister verärgert hätte. Diese hätten seinen Geist verwirrt und ihn in eine andere Dimension geführt. Doch Maykool widerspricht dieser These, er glaubt nicht an den Schamanismus.