Queen-Musiker greift von Luxemburg nach den Sternen

Luxemburg entwickelt sich immer mehr zur Weltraumnation. Nun hat die Weltraum-Szene in Luxemburg erneut Zuwachs bekommen. Die "Asteroid Day Organization" von Queen-Gitarrist Brian May will im Großherzogtum heimisch werden.

Die Entscheidung wurde anlässlich der Wirtschaftsmission des Luxemburgischen Vize-Premier und Wirtschaftsministers Etienne Schneider im Silicon Valley bekannt gegeben. Der Wirtschaftsminister hatte dort zusammen mit Erbgroßherzog Guillaume und einer Delegation Unternehmen der Weltraumbranche besucht.

Der "Asteroid Day" (dt.: Asteroidentag) ist ein von den Vereinten Nationen getragenes Ereignis, das ein Bewusstsein für Asteroiden und die von ihnen ausgehende Gefahr für die Erde schaffen soll.

Der Asteroid Day wurde 2015 ins Leben gerufen. Geleitet wird die Organisation von Astro-Physiker und Queen-Guitarrist Dr. Brian May, dem britischen Astronom Lord Martin Rees, dem US-Astronaut Rusty Schweickart, dem rumänischen Astronauten Dorin Prunariu, dem Filmemacherer Grig Richters, dem US-Astronauten und Geschäftsführer des Unternehmens B612 Dr. Ed Lu und B612-Chefin Danica Remy.

Der Asteroid Day findet jährlich am 30 Juni statt - dem Jahrestag des Tunguska-Asteroiden-Impaktes von 1908. Tunguska gilt als der größte schriftliche Überlieferte Einschlag.

"Die Entscheidung in Luxemburg heimisch zu werden und mit der Asteroid Day Organization in Luxemburg zu wachsen, ist das Ergebnis der wichtigen Führungsrolle, die die Luxemburger Regierung übernimmt, indem sie in Technologie und in die Entwicklung der Planetenwissenschaft und insbesondere die Asteroidenforschung investiert", sagte Danica Remy laut Pressemitteilung. "Als UN-gestütztes Ereignis mit weltweiter Reichweite war es uns wichtig mit Vorreitern in diesen Gebieten zusammenzuarbeiten."

Gleich mehrere Luxemburger Unternehmen und Organisationen sind Sponsoren des Asteroidentags: die Luxembourg Aeronautics and Space Group (GLAE) die Handelskammer, OHB und SES.