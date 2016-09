Weltgrößtes Puzzle mit 40.320 Teilen legen

Diese würden dann wie ein Patchwork-Teppich zusammengefügt. "Wir brauchen 1160 Menschen, die mitmachen - das sollte zu schaffen sein." Am Samstagnachmittag war laut dem Unternehmen ein Drittel des Puzzles geschafft. Die Aktion im Schwörsaal ist Teil des Stadtfestes "Ravensburg spielt", das am Wochenende in der Stadt läuft.

Das Puzzle zeigt Motive aus Disney-Filmen und misst nach Angaben des Spieleherstellers fast zwei Meter Höhe und sieben Meter Länge. Damit sei das Spiel sowohl nach Anzahl der Teile als auch der Fläche nach das größte in Serie gefertigte Puzzle weltweit, heißt es bei Ravensburger. Das Gewicht liege bei etwa 20 Kilogramm.