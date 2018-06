Sally und Nathalie haben alle Hände voll zu tun mit dem kleinen Igelnachwuchs in der „Fleegestatioun“ in Düdelingen. Wir waren bei der Fütterung dabei und haben nachgefragt, was man tun soll, wenn man solche Igelbabys im Garten findet. Wenn Sie mehr über die Hilfeaktion der Pflegestation erfahren möchten, dann klicken Sie hier.