Die Fähigkeit Luxemburgs, seine Bürger mit wachsendem Wohlstand zu versorgen, verbessert sich nicht. Das geht aus dem gestern im Wirtschaftsministerium vorgestellten Wettbewerbsindikator hervor.

Statistische Rankings zu erstellen, ist immer eine schwierige Angelegenheit. Je nachdem, wie Fragen gestellt, Antworten formuliert oder Rechnungen getätigt werden, können die Resultate komplett unterschiedlich ausfallen. So verhält es sich auch mit Wettbewerbsrankings von Ländern. In jenen, die dieses Jahr vorgestellt wurden, belegt Luxemburg mal den fünften, mal den 66. Platz. Beim viel beachteten Global Competitiveness Report ist es Platz 18.

Mit am schlechtesten (66.) schneidet Luxemburg beim „Doing Business Report“, erstellt von der Weltbank, ab. Innerhalb der EU landet das Großherzogtum auf dem drittletzten Platz. Untersucht werden insgesamt 190 Länder. Doch es handle sich um ein Ranking mit „methodologischen Problemen“, so Pierre Thielen vom Wirtschaftsministerium. Als Beispiel nannte er den beim „Doing Business Report“ errechneten Zeitraum von 16,5 Tagen, die notwendig seien, um hierzulande ein Unternehmen (eine s.àr.l.) zu gründen. Das Ministerium habe nachgerechnet – und festgestellt, „dass es in den letzten neun Jahren im Schnitt nur 9,5 Tage gedauert hat“. Zudem werde die neue „s.àr.l. simplifiée“ gar nicht berücksichtigt.

Um einen auf Luxemburg zugeschnitten Indikator, der Vergleichbares mit Vergleichbarem zu vergleicht, zu erhalten, wurde das „Observatoire de la compétitivité“ gegründet. Die Sozialpartner hatten sich auf eine Liste von 68 Indikatoren geeinigt, die untersucht werden sollen. Diese beinhaltet sowohl wirtschaftliche als auch Umwelt- und soziale Kriterien. „Wir sehen den Wettbewerb als Mittel zum Zweck“, unterstrich Mittelstandsminister Lex Delles gestern. Ziel einer hohen Wettbewerbsfähigkeit sei es, den Wohlstand und den Lebensstandard im Lande zu erhöhen.

Umwelt- und soziale Kriterien

Im „Luxemburger“ Ranking, das insgesamt 28 europäische Länder unter die Lupe nimmt, schneidet dieses Jahr Slowenien am besten ab. Es folgen Dänemark, Irland und die Niederlande. Luxemburg erreicht den achten Platz, wie bereits im Vorjahr. Mit dem Resultat ist man zufrieden. „Die Bilanz ist durchaus positiv“, so Mittelstandsminister Lex Delles.

„Wir zählen zu der ganz leistungsstarken Gruppe“, sagte Thielen. Es sei aber noch möglich, die Positionierung zu verbessern. Im Jahr 2011 lag Luxemburg laut „Observatoire de la compétitivité“ auf Platz eins des Rankings. Seither ging es jedoch bergab. Im ersten Jahr des Rankings, 2005, erreichte das Großherzogtum den fünften Platz. Im Detail schneidet es im Bereich Soziales (Platz drei) sehr gut ab – in den Bereichen Wirtschaft und Umwelt (Platz 11 und 12) weniger gut.

Wir haben eine sehr hohe Produktivität, aber seit Jahren stagniert sie nun Serge Allegrezza, Direktor des „Observatoire de la compétitivité“

Unter dem europäischen Durchschnitt liegt das Großherzogtum beispielsweise bei der Entwicklung der Produktivität, der Müllvermeidung oder der Bilanz im Warenhandel. Gut schneidet es unter anderem bei der Höhe der öffentlichen Verschuldung, der Kaufkraft und den Wachstumsraten ab. Im europäischen Mittelfeld liegt das Land bei Unternehmenssteuern, Luftverschmutzung und bei der Verfügbarkeit von Finanzen für angehende Firmengründer.

Unternehmertum und Wohlstand

Schlussendlich soll die Untersuchung der Kriterien aufzeigen, in welchen Bereichen Hilfe notwendig sei, erläutert Statec-Direktor Serge Allegrezza. Der Minister will es angehen. Beim Indikator „Zeit, die notwendig ist, um eine Firma zu gründen“, liegt Luxemburg auch im eigenen Indikator unter dem europäischen Durchschnitt. „Wir werden uns noch verbessern“, verspricht Delles. Im Idealfall denkt er an einen Zeitraum von drei bis vier Tagen.

Wegen der wichtigen Rolle, die Unternehmertum beim Erschaffen von Wohlstand spielt, wurde gestern auch die Studie „Global Entrepreneurship Monitor“ (GEM), die mittels Umfragen 49 Länder unter die Lupe nimmt, vorgestellt. Aus den Daten geht hervor, dass der Anteil der Unternehmer an der Gesamtbevölkerung „kontinuierlich steigt“, so Martine Hildgen vom Wirtschaftsministerium. Damit schneide Luxemburg im europäischen Vergleich (Platz vier) gut ab. Die Zahlen zeigen jedoch ebenfalls, dass der Anteil von Unternehmern am höchsten bei Immigranten ist. Auch sind es immer noch deutlich mehr Männer als Frauen, die Unternehmen gründen.

In Luxemburg finden jedoch nur 49 Prozent der Befragten die Idee gut, selbst Unternehmer zu werden. Europaweit sind es 60 Prozent. Die restlichen 51 Prozent, die die Idee nicht so gut finden, sollen vorwiegend „Angst vor dem Scheitern“ haben.