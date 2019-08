Bundesfinanzminister Olaf Scholz prüft ein Verbot von Negativzinsen für Kleinsparer. Kritik schlug dem Minister von Banken und Sparkassen sowie aus den Rängen der Opposition entgegen.

„Das Bundesfinanzministerium hat eine Prüfung veranlasst, ob es der Bundesregierung rechtlich überhaupt möglich ist, Kleinsparer vor solchen Negativzinsen zu schützen“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Donnerstag. Diese Prüfung sei aber kompliziert und werde eine gewisse Zeit dauern.

Scholz reagierte auf einen Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU): Bayern will im Bundesrat beantragen, dass Beträge bis 100.000 Euro grundsätzlich von Strafzinsen ausgenommen werden.

Scholz nannte Negativzinsen „eine echte Belastung für private Sparer“. Es freue ihn, dass Söder das auch so sehe.

Negativzinsen, auch Strafzinsen genannt, entstehen dann, wenn das Anlegen und Verleihen von Geld keinen Zins mehr bringt, sondern im Gegenteil Geld kostet. Hauptgrund dafür ist, dass der Einlagenzins bei der Europäischen Zentralbank (EZB) derzeit negativ ist und die Banken diesen Strafzins zum Teil an ihre Kunden weitergeben, um Verlustgeschäften vorzubeugen.

Finanzminister Scholz forderte die Kreditinstitute auf, auch ohne Verbot auf Negativzinsen für ihre Kunden zu verzichten: „Ich finde es keine gute Idee, wenn Banken Strafzinsen erheben für Guthaben auf Girokonten oder Tagesgeldkonten“, sagte er. „Am besten wäre es, wenn die Banken das einfach lassen.“

Der Staatsrechtler Joachim Wieland, Professor an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer, hält ein Verbot von Negativzinsen auf Guthaben unter bestimmten Voraussetzungen für möglich. Zwar würde eine solches Verbot in die Vertragsfreiheit und damit in die Berufsfreiheit der Banken eingreifen, sagte er dem Handelsblatt. Ein solcher Eingriff wäre jedoch „gerechtfertigt, wenn er verhältnismäßig wäre, insbesondere einem vernünftigen Zweck dient“. Und der Schutz kleiner Anleger könne ein solcher Zweck sein.

Die deutsche Kreditwirtschaft betonte dagegen, dass Banken in einer Marktwirtschaft ihre Preise „in eigener Verantwortung“ abhängig vom Marktumfeld bestimmten. Das gelte auch in Zeiten negativer Leitzinsen, „die die Kreditwirtschaft nicht ignorieren kann“. Gesetzliche Verbote seien „systemfremd“ und könnten letztlich zu einer Instabilität der Finanzmärkte führen, warnte die Branche.

Die Grünen kritisierten CSU-Chef Söder für den ursprünglichen Vorstoß und nannten ihn „populistisch“. „Verbietet man den Banken, negative Zinsen weiterzugeben, werden sie stattdessen an der Gebührenschraube drehen, die dann die kleinen Sparer sogar noch stärker trifft“, warnte der Verbraucherexperte Stefan Schmidt.

Von dem Zinsumfeld werden Sparer in Luxemburg genauso getroffen wie in Deutschland. Nach und nach führen, auch hierzulande, immer mehr Banken Strafzinsen für ihre Kunden ein. Eine Debatte über ein Verbot findet hierzulande jedoch (noch) nicht statt. Das liegt wohl daran, dass (bisher) nur sehr wenige Kunden betroffen sind. Zumeist geht es um wohlhabende Kunden, die wenigstens einige hunderttausend Euro auf ihrem Sparbuch haben.

Viel Zins bringt das Sparen den Luxemburgern zurzeit jedenfalls nicht. Im Schnitt erhielten sie laut Zahlen der Zentralbank im Juni bei Geldern, die neu für ein Jahr angelegt wurden, 0,32 Prozent Zinsen. Im Vormonat waren es 0,06 Prozent Zinsen.

Für Institutionen und Firmen hingegen ist die Lage schwieriger. In Luxemburg mussten sie im Juni im Schnitt 0,11 Prozent Strafzinsen auf ihren Sparguthaben zahlen. (AFP/cm)