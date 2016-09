Luxemburg auf der Überholspur

Am Finanzplatz London geht die Angst um. Wegen dem Brexit gerät das Ranking des Finanzplatzes in Gefahr.

Derzeit gilt London laut dem viel beachteten „Global Financial Centres Index“ (GCFI) als wichtigster Finanzplatz der Welt. Das könne sich nun ändern schreibt die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Umfrage der „Z/Yen Group“, die den Index erstellt. Diese warnt, dass „signifikante Änderungen“ in dem neuen GFCI-Ranking möglich seien.

Andere Länder dürfen sich demnach bereits Hoffnungen über einen Aufstieg im Ranking machen. Auch Luxemburg. Derzeit liegt das Großherzogtum auf Platz 12 des Rankings, das 82 Finanzzentren untersucht. Anfang des Jahres lag Luxemburg erst auf Platz 14. Letztes Jahr erreichte es „nur“ Platz 19.

