"Hacker-Attacke" in den USA stört Twitter

Der Internet-Dienstleister Dyn wurde nach eigenen Angaben zum Opfer eines massiven Angriffs. Die Störungen waren laut den Angaben des Unternehmens nach etwa zwei Stunden wieder behoben. Davon betroffen waren Dyn-Kunden wie etwa der Kurzbotschaftendienst Twitter, der Musikstreamingsdienst Spotify und das Auktionshaus eBay. Nach Angaben von Dyn handelte es sich um einen sogenannten Denial-of-Service-Angriff. Dabei bringen Hacker einen Internetdienst durch massenhafte Anfragen zum Zusammenbruch.

Der Zwischenfall betraf nach Angaben der Firma hauptsächlich die US-Ostküste. Nach Angaben der auf Internet- und Technologie-Themen spezialisierten Website "TechCrunch" waren die Nutzer in Europa offenbar nicht im gleichen Ausmaße betroffen. Dyn ist ein Dienstleister, der den Internetverkehr kanalisiert. Der Service wandelt die von den Usern eingegebenen Webadressen in den Zahlencode um, der sie dann auf die entsprechende Seite führt. Probleme erzeugte der mutmaßliche Cyberangriff auch für die Plattformen mehrerer großer Medien wie des Nachrichtensenders CNN und der Zeitung "New York Times". Betroffen waren laut Medienberichten zudem etwa auch der Film- und Serienanbieter Netflix, das Zimmervermittlungsportal AirBnb und das Netzwerk Reddit.