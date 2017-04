Finanzinvestor kauft Luxusmarke Breitling

Der Schweizer Luxusuhrenhersteller Breitling geht an den britischen Finanzinvestor CVC. Das Unternehmen übernimmt 80 Prozent der Anteile, wie es am Freitag mitteilte. Die Besitzerfamilie um Théodore Schneider behalte 20 Prozent. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. CVC erwartete, das Geschäft im Juni abschließen zu können.

Breitling wollte sich am Firmensitz in Grenchen in der Schweiz nicht zu dem Geschäft äußern, CVC zitierte Schneider aber mit den Worten: "Ich bin überzeugt davon, dass CVC der richtige Partner ist, um Breitling auf die nächste Stufe zu heben." CVC wolle die Marke ausbauen und die Digitalisierung der Marketing- und Vertriebskanäle vorantreiben, hieß es.

Breitling wurde 1884 von Léon Breitling gegründet. 1979 kaufte der Pilot Ernest Schneider die Marke. Breitling ist historisch stark mit der Luftfahrt verbunden und bezeichnet sich als offiziellen Lieferanten der Luftfahrt. Unter anderem sponserte die Firma 1999 die erste Nonstop-Ballonfahrt um die Welt.