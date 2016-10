Keine verfrühte Freude über sanften Brexit

"Wir wissen nicht, was mittelfristig passiert", sagte EZB-Präsident Mario Draghi zum Abschluss der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank am Samstag in Washington.

Die kurzfristigen Effekte unmittelbar nach der Abstimmung zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union seien schwächer gewesen, als viele erwartet hatten - sowohl auf den Finanzmärkten als auch in der Realwirtschaft. "Es ist ein signifikantes Ereignis. Zu glauben, dass das überhaupt keine Auswirkungen hat, ist wahrscheinlich zuviel der Hoffnung."