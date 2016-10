PingPong kommt nach Luxemburg

Immer mehr chinesische Finanzunternehmen finden ihren Weg nach Luxemburg. Nachdem bereits sieben der größten Banken Chinas in Luxemburg ihren europäischen Heimathafen im Großherzogtum errichtet haben, kommt nun ein weiteres Finanzunternehmen hinzu.

Das Unternehmen mit Namen "Ping Pong International Merchant Services Services" will in Zukunft seine Aktivitäten in der Eurozone aus Luxemburg heraus regeln. Dies kündigten der CEO und Gründer des Unternehmens Chen Yu und der Luxemburger Finanzminister Pierre Gramegna am Mittwoch in Shanghai an, wie chinesische Medien Berichten.

PingPong bezeichnet sich selber als ein "innovativer" Bezahldienst der sich in den Dienst chinesischer Onlinehändler stellt. Eigenen Aussagen zufolge arbeitet das Unternehmen bereits in China, den USA, Europa und Hong Kong.

Laut dem sozialen Netzwerk LinkedIn war Chen zuvor tätig bei Deloitte und dem Versicherer Ping An Insurance. PingPong wurde 2015 gegründet.

Finanzminister Gramegna und Erbgroßherzog Guillaume befinden sich diese Woche anläßlich einer "Mission" organisiert vom Finanzministerium in China.