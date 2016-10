"5.000 Euro pro Monat reichen nicht aus"

"Hallo, ich habe ein Jobangebot von einer in Luxemburg ansässigen Firma. Ich habe mich über Luxemburg informiert und bin zu der Meinung gekommen, dass mir das Land gefällt." So beginnt der Kommentar in der "Ask Luxembourg"-Spalte des Social-News-Aggregators. Doch der angehende "Senior Developer" macht sich Gedanken ob seine 5.000 Euro pro Monat ausreichen um die "kostspieligen Lebenshaltungskosten" im Großherzogtum stemmen zu können.

Aus diesem Grund fragt er die Reddit-Gemeinde um Rat. Er würde 60.000 Euro pro Jahr verdienen, alleinstehend sein und keine Kinder haben. Trotzdem glaubt er nicht, dass er es schaffen würde in Luxemburg zu leben und gleichzeitig Geld zu sparen. Er zieht auch ein Wohnsitz im nahen Ausland in Betracht, um dann jeden Tag nach Luxemburg zu seiner Arbeitsstelle zu pendeln.

"Je näher man am Stadtzentrum lebt, desto höher sind die Mieten", so ein User. Er gibt ihm gleichzeitig den Tipp, sich nach einer Wohnung im Ausland umzuschauen. "Dann kannstdu sehr viel Geld sparen." Der User spricht aus Erfahrung. Er selbst sei während sechs Jahren jeden Tag nach Luxemburg gefahren um zu arbeiten. "Am Wochenende hätte ich 25 Minuten gebraucht", so der User mit dem Namen Bouil. "An guten Arbeitstagen waren es 50 Minuten, eine Stunde und zehn Minuten an normalen Tagen." Wenn Chaos auf den großherzoglichen Straßen herrschen würde - dies käme alle paar Wochen einmal vor - hätte er deutlich mehr Zeit gebraucht. Aus diesem Grund gibt er den Tipp, sich eine Wohnung im Ausland zu suchen, von der man auch mit dem Zug nach Luxemburg pendeln könne.

Ein weiterer User findet, dass 60.000 Euro im Jahr sehr knapp werden könnten, wenn man ein komfortables Leben in der Hauptstadt haben wolle. Doch es gehe auch anders. Anstelle sich für Wohnungen außerhalb Luxemburgs zu interessieren könne man auch in den Norden des Landes ziehen. "Male eine horizontale Linie rund 5 Km nördlich der Hauptstadt", die Preise von Wohnungen, die nördlich dieser imaginären Linie liegen, seien billiger. Auch der Verkehr aus Richtung Norden sei weniger dicht als der aus den anderen Himmelsrichtungen. Der Nachtteil einer Wohnung im Norden sei aber, dass diese Ortschaften "klein und lokal" wären. "Wenn du vorhast dich während den Abenden zu sozialisieren, dann muss du ein wenig fahren", so der User.

Der User "my-mobile-account-32", ebenfalls ein "Senior Developer" hat sich gegen das Pendeln entschieden. Seit zwei Jahren schon lebt er in einer Wohnung nahe der Hauptstadt. "1.600 Euro Miete für eine Zweizimmerwohnung", so der User. Man könne auch ins Ausland ziehen, dies hätte aber andere Nachteile. "Man würde das Auto täglich brauchen, was wiederum hohe Unterhaltskosten nach sich ziehen würde und man würde täglich Stunden im Stau verbringen." Auch die Lebensmittel seien in Luxemburg recht teuer, aber man könne ins Nahe Ausland fahren um dort einkaufen zu gehen. Er ist der Meinung, dass man einen Monatlichen Lohn von über 8.000 Euro brauchen würde, wenn man in Luxemburg "korrekt leben wolle."