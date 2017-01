Inflationsrate auf höchstem Stand seit 2013

Angetrieben durch steigende Energiepreise ist die Inflation im Euroraum im Januar überraschend stark gestiegen. Die Verbraucherpreise kletterten um 1,8 Prozent gemessen am Vorjahresmonat, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Dies ist die höchste Rate seit Februar 2013.

Im Dezember waren die Verbraucherpreise um 1,1 Prozent gestiegen. Volkswirte hatten für Januar mit einem Anstieg der Rate auf lediglich 1,5 Prozent gerechnet. Die Kernrate, die schwankungsanfällige Größen wie Energie und Lebensmittel ausschließt, lag im Januar hingegen unverändert und erwartungsgemäß bei 0,9 Prozent.

Besonders stark war der Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise. So legten die Energiepreise um 8,1 Prozent zum Vorjahr zu. Allerdings waren sie Anfang 2016 besonders tief gefallen, was jetzt wie ein automatischer Preisauftrieb wirkt. Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak legten um 1,7 Prozent zu.

Mit dem jüngsten Preisanstieg hat die Inflation die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) fast erreicht. Die EZB strebt für den Euroraum eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an, die sie aber seit etwa drei Jahren nicht mehr erreicht hat. Dies ist ein Grund, warum die Notenbank ihre Geldpolitik stark gelockert hat. Die höhere Inflation dürfte die Diskussion über einen Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik befeuern. Bislang macht die EZB keine Anstalten, eine Trendwende zu signalisieren. Sie hatte zuletzt stärker auf die immer noch niedrige Kerninflation verwiesen.

Die Arbeitslosenquote in der Eurozone ist auf den tiefsten Stand seit über sieben Jahren gefallen. Im Dezember sei die Quote um 0,1 Prozentpunkte auf 9,6 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Dies ist die niedrigste Arbeitslosenquote im gemeinsamen Währungsraum seit Mai 2009. Volkswirte hatten eine Quote von 9,8 Prozent erwartet. Außerdem revidierte Eurostat die Daten für November nach unten. Die Arbeitslosenquote hatte demnach bei 9,7 Prozent gelegen und nicht wie ursprünglich gemeldet bei 9,8 Prozent.

Seit etwa drei Jahren ist der Arbeitsmarkt der Eurozone tendenziell auf dem Weg der Besserung. Zum Vergleich: In der Hochphase der Euro-Schuldenkrise 2013 hatte die Quote zeitweise Rekordwerte von knapp 12 Prozent erreicht. Die Entspannung zeigte sich auch bei der Zahl der Arbeitslosen. Diese fiel im Dezember zum Vormonat um 121.000 auf 15,571 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Arbeitslosenzahl um 1,256 Millionen.

Nach wie vor gibt es aber enorme Unterschiede innerhalb der Eurozone: Deutschland verzeichnete im Dezember nach europäischen Standards berechnet mit 3,9 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote. Die höchste Quote hat derzeit Griechenland. Die aktuellsten Zahlen beziehen sich auf Oktober, als die Quote bei 23,0 Prozent lag. Die stärksten Rückgänge bei der Arbeitslosenquote verzeichneten Spanien und Portugal. In Spanien sank die Quote von 20,7 Prozent im Vormonat auf 18,4 Prozent im Dezember, in Portugal fiel sie von 12,2 auf 10,2 Prozent.

Ein großes Problem bleibt die hohe Jugendarbeitslosigkeit, auch wenn sich die Lage ebenfalls etwas entspannte. Für Dezember meldete Eurostat eine Arbeitslosenquote unter den 15- bis 24-jährigen von 20,9 Prozent. Vor einem Jahr hatte die Quote bei 21,8 Prozent gelegen.