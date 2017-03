Verbraucherstimmung auf Allzeithoch

Seit dem Januar des Jahres 2002 misst die Zentralbank die Konsumentenstimmung der Einwohner des Landes. Dieser sei im Monat März stark gestiegen und habe den höchsten Stand seit dem Beginn der Erhebungen erreicht, so die Bank in einer Pressemitteilung. Für die Erstellung des Indikators, der aus vier Teilen besteht, wurden Haushalte zu ihren Erwartungen an die Zukunft befragt.

Die Haushalte glauben, dass sich, in den kommenden zwölf Monaten, die allgemeine wirtschaftliche Situation in Luxemburg verbessert. Erst seit dem November des vergangenen Jahres glauben die Befragten, dass die Situation besser wird, davor gingen die Haushalte vom Gegenteil aus. Seit fünf Monaten glauben die Haushalte also an eine Erholung der Wirtschaft. Mittlerweile spiegelt sich dieser Stimmungsumschwung auch bei den Erwartungen an die Arbeitslosigkeit wieder.

Der März dieses Jahres ist dann der erste seit langer Zeit, in dem die Verbraucher angaben, dass die Arbeitslosigkeit in den kommenden zwölf Monaten zurückgehen wird. Davor waren die Haushalte von einem Anstieg der Arbeitslosigkeit ausgegangen. Weniger Arbeitslosigkeit und mehr Beschäftigung bedeuten, dass sich die finanzielle Situation der Haushalte verbessert. Das sahen auch die Befragten so. Auch dieser Unterbereich des Indikators war noch nie so hoch wie im März.

Die Konsumenten können auf diese Verbesserung der finanziellen Situation auf zwei Arten reagieren: Entweder steigern sie ihre Ausgaben und schieben so die Binnennachfrage an oder die legen das zusätzliche Geld auf die hohe Kante um für schlechtere Zeiten vorzusorgen. Die Haushalte gaben bei der Umfrage an, dass sich ihre Sparfähigkeit verbessert hat. Der Vertauensindex, der aus einem Mittelwert der vier Unterbereiche errechnet wird, ist dann so hoch wie noch nie. Die Stimmung unter den luxemburgischen Verbrauchern ist also so gut wie schon lange nicht mehr.