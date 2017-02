Wenn die Drohne an der Haustür klingelt

Der Lieferdienst Ups hat bekannt gegeben, dass ein Drohnentest in Tampa, Florida vom Dach eines Zustellfahrzeugs erfolgreich war. Die Drohne lieferte Pakete an einen Privathaushalt und kehrte dann zum Fahrzeug zurück, während der Zusteller seine Route fortsetzte und andere Zustellungen auslieferte.

Die Drohne dockte auf dem Dach des Zustellfahrzeugs an. Ein Korb, der unter der Drohne hängt, wurde durch eine Luke in den Lkw hineingelassen. Ein UPS Zusteller im Inneren des Fahrzeugs lud ein Paket in den Korb und drückte auf einen Knopf. So schickte er die Drohne auf eine zuvor eingestellte Route. Die batteriebetriebene Drohne lädt sich auf, während sie angedockt ist. Sie erreicht eine Flugzeit von 30 Minuten und kann Pakete mit einem Gewicht von bis zu 4,5 Kilogramm transportieren.

Eine Ersparnis von nur einer Meile pro Zusteller pro Tag über ein Jahr hinweg kann die Kosten für das Unternehmen um bis zu 50 Millionen US-Dollar senken. Rund 102.000 Zusteller sind jeden Tag für das Unternehmen im Einsatz. Ländliche Zustellrouten sind aufgrund der für die Zustellungen erforderlichen Zeit und Fahrzeugkosten die kostenintensivsten Strecken. In diesem Test hat die Drohne ein Paket ausgeliefert, während der Zusteller seine Route fortgesetzt und selbst zugestellt hat.

„Dieser Test ist anders als alles, was wir bisher mit Drohnen gemacht haben. Er ist bedeutsam für zukünftige Zustellungen, besonders in ländlichen Gebieten. Dort liegen oftmals viele Meilen zwischen einzelnen Zustellorten“, sagte Mark Wallace von Ups. „Stellen Sie sich eine dreieckige Zustellroute vor, bei der die zu beliefernden Haushalte viele Straßenmeilen voneinander entfernt sind. Lässt man nur eine Zustellung durch eine Drohne von einem Zustellfahrzeug aus liefern, kann das die teuren Fahrtkosten um viele Meilen reduzieren. Das ist ein großer Schritt zu mehr Effizienz in unserem Netzwerk und gleichzeitig zur Reduzierung unserer Emissionen.“

Letztes Jahr hat die US- Flugsicherungsbehörde Vorschriften für kleine, unbemannte Flugzeugsysteme erlassen, die die kommerzielle Nutzung von Drohnen bedingt erlauben und damit den Weg für weitere künftige Anwendungsbereiche geebnet.