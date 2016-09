Sozialplan bei UBS in Luxemburg

Die Bank UBS (Luxembourg) SA will aus wirtschaftlichen Gründen Arbeitsplätze in Luxemburg abbauen. Das teilte die Gewerkschaft Aleba gestern in einer Pressemeldung mit.

Hintergrund des Jobabbaus ist eine Verlagerung von Geschäftsaktivitäten nach Polen, schreibt die Gewerkschaft weiter. Es handelt sich wohl um Teile des Bereichs Vermögensverwaltung, die künftig bei UBS Polen untergebracht würden.

Die Schweizer UBS wolle so die allgemein gestiegenen Kosten wettmachen. In Luxemburg beschäftigt die Bank etwas mehr als 400 Mitarbeiter.