Besser Aussichten, wenn auch nicht überall

Das Klima in der Weltwirtschaft erholt sich weiter. Das teilte das ifo-Institut aus München mit. Der entsprechende Indikator stieg auf 2,6 Punkte. Im letzten Quartal hatte er noch bei -1,2 gelegen. Nach Meinung der vom ifo-Institut befragten Experten, klärt sich die trübe Lage in der Wirtschaft allmählich auf.

Das Klima sei allerdings vorrangig in den entwickelten Wirtschaften besser geworden, schreibt das münchner Institut. Insbesondere in Japan sei man optimistischer Geworden, was die Ökonomie angeht. Auch in Großbritannien habe sich das wirtschaftsklime etwas gebessert, auch wenn die Mehrheit der Experten dort immer noch pessimistisch ist.

Während der Indikator im Mittleren Osten, in Nordafrika, in Subsahara-Afrika und in den GUS-Staaten etwas stieg aber immer noch schwach blieb, stürzte er in der Türkei ab.

Das ifo-Geschäftsklima wird seit 1972 regelmäßig veröffentlicht und wird anhand von Fragebögen ermittelt in denen Geschäftsleute angaben zur aktuellen und erwarteten Geschäftslage machen.