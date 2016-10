Netflix geht durch die Decke

Die US-Firma gewann nach eigenen Angaben weltweit 3,2 Millionen Abonnenten hinzu. Das sind etwa 1,2 Millionen mehr als von Analysten vorhergesagt. Vor allem im internationalen Geschäft konnte Netflix massiv punkten. Doch auch im hart umkämpften Heimatmarkt lockte das Unternehmen mit Serien wie „Stranger Things“ und „Narcos“ mehr neue Zuschauer als erwartet – trotz einer Preisanhebung.

Der Umsatz schoss um fast 32 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar in die Höhe.

Die Anleger versetzte Netflix mit dem Quartalsbericht in Euphorie: Im nachbörslichen Handel am Montagabend sprang der Aktienkurs um 20 Prozent nach oben.

Investoren hoffen auf den Durchbruch, nachdem das Abonnentenwachstum in den vorangegangenen beiden Quartalen aus ihrer Sicht enttäuschend ausgefallen war.

Die Online-Videothek, die mit Amazon und Hulu konkurriert, investiert massiv in die internationale Expansion. Mittlerweile ist sie in mehr als 130 Ländern vertreten.

Von den wichtigen Märkten fehlt ihr allerdings China. Dort will sie ihre Eigenproduktionen zunächst nur über Lizenznehmer anbieten. Ein eigener Dienst sei kurzfristig noch nicht geplant.

Für das laufende Quartal sagte das Management ein deutlich höheres Kundenwachstum voraus als von Branchenexperten erwartet. Schlüssel zum Erfolg sind selbst produzierte TV-Sendungen und populäre Serien wie „Orange is the New Black“ und „House of Cards“. Doch die kosten viel Geld.

Die Ausgaben für eigene Inhalte sollen im kommenden Jahr um eine Milliarde Dollar auf sechs Milliarden Dollar steigen. Trotzdem sollen dann substanzielle Gewinne erwirtschaftet werden. (Reuters)