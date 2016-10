Nerds und Bänker

Einen Geschäftsführer gibt es noch nicht. Ein richtiges Zuhause auch noch nicht, ja nicht einmal eine endgültige legale Form. Das alles hinderte die Akteure des Finanzplatzes jedoch nicht daran, das „Luxembourg House of Financial Technology“ (LHoFT) wenigstens virtuell einzuweihen. Zu dem Anlass fand am gestrigen Montag in den Räumen der Handelskammer eine Konferenz zum Thema FinTech statt.

Der Begriff FinTech setzt sich zusammen aus Finanzen und Technologie. Der Begriff bezeichnet die Anwendung moderner Computertechnik in der Finanzbranche. Wie FinTech in der Praxis aussehen kann zeigten gestern gleich mehrere Unternehmen. Darunter das Unternehmen Quantstore. Die Firma programmiert Apps für Unternehmen aus dem Finanzbereich. Die Kunden definieren was die App können soll und Quantstore setzt das Programm im Baukastensystem zusammen.

Ein anderes Unternehmen - Guardsquare - will für die Sicherheit bei Finanzapplikationen sorgen. Ein drittes Unternehmen mit dem Namen Qumram, ermöglicht es Finanzdienstleistern alle Aktionen ihrer Kunden aufzuzeichnen. Das ermöglicht es den Finanzdienstleistern auch bei Interaktionen mit den Kunden, per App oder soziale Medien, alle Schritte, wie vom Gesetzgeber verlangt, zurückverfolgen zu können.

Die Namen dieser Unternehmen werden den Endverbrauchern mit unter nie begegnen. Die Computerprofis verkaufen ihre Programme als „white label“ - als ohne Logo. Dem Nutzer wird lediglich das Logo seiner Bank oder seines Finanzberaters eingeblendet.

Finanzminister Pierre Gramegna sieht das Land in Sachen FinTech auf gutem Wege. Die IT Infrastruktur wurde in Luxemburg in den letzten Jahren und Monaten ausgebaut. Auch seien schon große Akteure aus dem Bereich in Luxemburg: Paypal, Amazon (mit seinen Finanzdienstleistungen) und Rakuten aus Japan zum Beispiel. Das LHoFT soll anderen ähnlichen Initiativen (wie etwa dem Start-Up-Zentrum Nyuko) keine Konkurrenz werden. Vielmehr soll LHoFT zu einer Art Dachkonstruktion aller Initiativen werden. Und zu einer Anlaufstelle für Interessierte aus dem Ausland.

Sein Endgültiges Zuhause soll das LHoFT im Sommer 2017 in der rue Glesner in der Haupstadt finden. Prominente Partner hat das LHoFT bereits: BCEE, BGL, Clearstream, Deloitte, KPMG, Post, PwC, Six, Societé générale und Telindus. Mit im Boot sind auch die Regierung, Luxembourg for Finance und die Luxemburger Handelskammer.